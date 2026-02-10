Обломки российских БПЛА со Starlink: "Флэш" раскрыл детали
Киев • УНН
Украинские военные находят Starlink в обломках ударных БПЛА БМ-35, где он используется как заглушка. Россияне срочно поставляют спутниковый Интернет для замены Starlink.
В последние дни украинские военные находят Starlink в обломках ударных БПЛА противника БМ-35. Эти дроны управляются по радиоканалу, а Starlink в них используется не для управления, а фактически как заглушка для отверстия в корпусе. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", передает УНН.
Без паники. В последние дни военные находят Starlink в обломках ударных БПЛА противника БМ-35. Наш враг давно вырезал отверстия и намертво вклеил Starlink в целую партию своих БПЛА. Эти БПЛА управляются по радио, а Starlink там сейчас просто закрывает дырку в корпусе
Напомним
россияне начали срочную поставку на фронт для российских оккупантов терминалов спутникового Интернета, чтобы заменить Starlink.