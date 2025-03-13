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Укрзалізниця змінює розклад поїздів до Закарпаття: що треба знати

Київ • УНН

 • 23582 перегляди

Через роботи з прокладання колії євростандарту між Чопом та Ужгородом, Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху поїздів до Закарпаття з 31 березня по 31 липня. Альтернативні рейси будуть забезпечені.

Укрзалізниця змінює розклад поїздів до Закарпаття: що треба знати

Укрзалізниця анонсувала тимчасові зміни в розкладі руху пасажирських поїздів до Закарпаття через проведення масштабних робіт з реконструкції та прокладання колії європейського стандарту на ділянці між Чопом та Ужгородом, пише УНН.

Деталі

"У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття",-йдеться у повідомленні.

До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть поїзди:

• № 17/18 Харків – Ужгород;

• № 38/37 Одеса – Ужгород;

• № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:

• № 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

• № 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

• № 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

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При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Для цього Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

• № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

• № 29/30 Київ – Ужгород;

• № 45/46 Харків – Ужгород;

• ⁠№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Залізничники за цей час:

• реконструюють горловину станції Чоп;

• капітально відремонтують колії на станціях Струмківка та Чоп;

• демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;

• прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;

• змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп – Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;

• відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);

• відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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