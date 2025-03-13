Укрзализныця меняет расписание поездов в Закарпатье: что нужно знать
Киев • УНН
Из-за работ по прокладке колеи евростандарта между Чопом и Ужгородом, Укрзализныця временно меняет расписание движения поездов в Закарпатье с 31 марта по 31 июля. Альтернативные рейсы будут обеспечены.
Укрзализныця анонсировала временные изменения в расписании движения пассажирских поездов в Закарпатье из-за проведения масштабных работ по реконструкции и прокладке колеи европейского стандарта на участке между Чопом и Ужгородом, пишет УНН.
Детали
"В связи с проведением масштабных работ по прокладке колеи европейского стандарта между Чопом и Ужгородом Укрзализныця вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, которые направляются в Закарпатье",-говорится в сообщении.
До/из станции Мукачево с 31 марта до 31 июля будут курсировать поезда:
• № 17/18 Харьков – Ужгород;
• № 38/37 Одесса – Ужгород;
• № 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава – Ужгород.
До/из станции Чоп будут курсировать поезда:
• № 81/82 Киев – Ужгород (с 31 марта до 31 июля);
• № 749/750 Киев – Ужгород (с 1 апреля до 31 июля);
• № 829/830 Львов – Ужгород (с 1 апреля до 31 июля).
До/из станции Ужгород с 31 марта до 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев – Чоп.
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При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого Укрзализныця с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:
• № 4/3 Запорожье – Ужгород;
• № 29/30 Киев – Ужгород;
• № 45/46 Харьков – Ужгород;
• № 368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.
Железнодорожники за это время:
• реконструируют горловину станции Чоп;
• капитально отремонтируют пути на станциях Струмковка и Чоп;
• демонтируют широкую колею на участке Чоп – Струмковка и уложат 8,3 км колеи европейского стандарта;
• проложат по парному пути новопостроенного участка Чоп – Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;
• смонтируют на всей 22-километровой участке Чоп – Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;
• отремонтируют более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т.д.);
• отремонтируют дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочные перевода и около 13 км путей, выполнят другие необходимые работы.
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