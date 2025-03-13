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Укрзализныця меняет расписание поездов в Закарпатье: что нужно знать

Киев • УНН

 • 23561 просмотра

Из-за работ по прокладке колеи евростандарта между Чопом и Ужгородом, Укрзализныця временно меняет расписание движения поездов в Закарпатье с 31 марта по 31 июля. Альтернативные рейсы будут обеспечены.

Укрзализныця меняет расписание поездов в Закарпатье: что нужно знать

Укрзализныця анонсировала временные изменения в расписании движения пассажирских поездов в Закарпатье из-за проведения масштабных работ по реконструкции и прокладке колеи европейского стандарта на участке между Чопом и Ужгородом, пишет УНН.

Детали

"В связи с проведением масштабных работ по прокладке колеи европейского стандарта между Чопом и Ужгородом Укрзализныця вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, которые направляются в Закарпатье",-говорится в сообщении.

До/из станции Мукачево с 31 марта до 31 июля будут курсировать поезда:

• № 17/18 Харьков – Ужгород;

• № 38/37 Одесса – Ужгород;

• № 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава – Ужгород.

До/из станции Чоп будут курсировать поезда:

• № 81/82 Киев – Ужгород (с 31 марта до 31 июля);

• № 749/750 Киев – Ужгород (с 1 апреля до 31 июля);

• № 829/830 Львов – Ужгород (с 1 апреля до 31 июля).

До/из станции Ужгород с 31 марта до 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев – Чоп.

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При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого Укрзализныця с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:

• № 4/3 Запорожье – Ужгород;

• № 29/30 Киев – Ужгород;

• № 45/46 Харьков – Ужгород;

• ⁠№ 368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.

Железнодорожники за это время:

• реконструируют горловину станции Чоп;

• капитально отремонтируют пути на станциях Струмковка и Чоп;

• демонтируют широкую колею на участке Чоп – Струмковка и уложат 8,3 км колеи европейского стандарта;

• проложат по парному пути новопостроенного участка Чоп – Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;

• смонтируют на всей 22-километровой участке Чоп – Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;

• отремонтируют более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т.д.);

• отремонтируют дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочные перевода и около 13 км путей, выполнят другие необходимые работы.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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