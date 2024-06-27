Укренерго: найбільший обсяг відключень очікується з 17:00 до 23 години, планується імпорт електрики з 5 країн
Київ • УНН
Україна стикається з перебоями в подачі електроенергії протягом усього дня, з більш жорсткими обмеженнями з 17:00 до 11:00, імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, в той час як 465 населених пунктів залишаються без електропостачання через бойові дії і технічні неполадки.
В Україні сьогодні графіки відключень електроенергії діють протягом доби, найбільший обсяг відключень з 17:00 до 23:00. Заплановано імпорт з п’яти країн. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
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"Сьогодні, 27 червня, в енергосистемі зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - вказали у компанії.
Імпорт сьогодні протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 560 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1570 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
На ранок без енергоживлення залишаються 465 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: є знеструмлення в Дніпропетровській та Одеській областях.
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