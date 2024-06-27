В Украине сегодня графики отключений электроэнергии действуют в течение суток, наибольший объем отключений с 17:00 до 23:00. Запланирован импорт из пяти стран. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 27 июня, в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", - указали в компании.

Импорт сегодня в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 28 560 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1570 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

На утро без энергопитания остаются 465 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам: есть обесточивание в Днепропетровской и Одесской областях.

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