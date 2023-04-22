Українці влаштували протест у Лісабоні на тлі приїзду президента Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Люди влаштували протест біля посольства Бразилії в Португалії через заяви президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви щодо війни рф проти України, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"У п’ятницю українці зібралися біля посольства Бразилії в Лісабоні, розмахуючи прапорами та тримаючи в руках фотографії, що зображують жорстокість конфлікту, протестуючи проти нещодавніх висловлювань президента Луїза Інасіо Лули да Сілви щодо війни в Україні", - повідомляє видання.
Біля посольства протестувальники тримали плакати "росія - терористична держава" і "Припиніть вбивати наших дітей".
"В Україні щодня гинуть люди, і нам потрібна міжнародна підтримка", - сказав президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха, назвавши "дивним" те, що "президент,.. який все життя боровся за демократію, зараз опинився на боці тоталітаризму".
Доповнення
Лула у п’ятницю, 21 квітня, прибув до Португалії з п’ятиденним офіційним візитом.
Минулих вихідних він сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї Україні, заявивши, що вони нібито "затягують" війну.
Останніми днями він пом’якшив свою риторику, засуджуючи порушення росією територіальної цілісності України, водночас знову закликаючи до посередництва для припинення війни.
Двоє бразильських чиновників повідомили Reuters, що Лула, який бажає захистити нейтралітет Бразилії, мав уникати критики щодо ролі Заходу у війні в Україні під час свого візиту до Португалії. У суботу він зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Португалії.