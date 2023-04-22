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Украинцы устроили протест в Лиссабоне на фоне приезда президента Бразилии

Киев • УНН

 • 965502 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Люди устроили протест возле посольства Бразилии в Португалии из-за заявлений президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы относительно войны рф против Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"В пятницу украинцы собрались возле посольства Бразилии в Лиссабоне, размахивая флагами и держа в руках фотографии, изображающие жестокость конфликта, протестуя против недавних высказываний президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы относительно войны в Украине", - сообщает издание.

Возле посольства протестующие держали плакаты "россия - террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".

"В Украине ежедневно гибнут люди, и нам нужна международная поддержка", - сказал президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав "странным" то, что "президент,.. который всю жизнь боролся за демократию, сейчас оказался на стороне тоталитаризма".

Дополнение

Лула в пятницу, 21 апреля, прибыл в Португалию с пятидневным официальным визитом.

На прошлых выходных он сказал, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия Украине, заявив, что они якобы "затягивают" войну.

В последние дни он смягчил свою риторику, осуждая нарушение россией территориальной целостности Украины, в то же время вновь призывая к посредничеству для прекращения войны.

Двое бразильских чиновников сообщили Reuters, что Лула, желающий защитить нейтралитет Бразилии, должен был избегать критики относительно роли Запада в войне в Украине во время своего визита в Португалию. В субботу он встретится с президентом и премьер-министром Португалии.

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