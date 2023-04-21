Лула відмовиться від критики ролі Заходу у війні під час візиту до Європи - Reuters

Що передувало

Лула розлютив багатьох на Заході минулими вихідними, коли закликав Сполучені Штати та європейських союзників припинити постачання зброї Україні, заявивши, що вони затягують війну.

Він зробив коментарі журналістам у неділю в Абу-Дабі, повертаючись із Китаю, де обговорював війну з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зауваження викликали різку реакцію з Вашингтона, де представник Білого дому звинуватив Лулу у тому, що він «повторює російську та китайську пропаганду».

Згодом Лула пом'якшив свою риторику та засудив порушення територіальної цілісності України росією, знову закликавши до посередництва для припинення війни – мирної ініціативи, яку український уряд розкритикував.

Раніше цього року Лула відхилив запит Німеччини на постачання артилерійських боєприпасів до України.

Деталі

Офіційні особи, які базуються в Бразилії, визнали, що його коментарі викликали «непотрібний шум», і заявили агентству Reuters, що вони підривають нейтралітет та авторитет Бразилії як посередника у мирних переговорах, які Лула запропонував зібрати разом із країнами, які не залучені до конфлікту.

Два чиновники, які попросили не називати їхніх імен, заявили, що Лула змінить своє повідомлення під час візитів до Португалії та Іспанії і уникатиме критики західних союзників.

"Бразилія не хоче створювати враження, що ми підтримуємо те, що зробила росія, або що ми взяли сторону в конфлікті", - сказав один з офіційних осіб.

"Лула скоригує свою промову. Він знову підтвердить необхідність захисту миру", – додав він.

Бразильський лідер прибуває до Лісабона в п'ятницю і наступного ранку зустрінеться з президентом Португалії, а потім пообідає з прем'єр-міністром Антоніу Коштою. Наступного тижня він зустрінеться із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді.

Два європейські дипломати в Бразилії заявили, що лідери Португалії та Іспанії, обидва соціалісти, скористаються своїм впливом, щоб переконати лівого Лулу поглянути на війну в іншому світлі та відмовитись від критики допомоги НАТО для оборони України.

«Я гадаю, що так і буде. Лула — прагматичний політик», — сказав Reuters один із дипломатів.