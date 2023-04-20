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Президент Бразилії прямує із візитом в Європу на тлі скандалу навколо коментарів щодо України

Президент Бразилії прямує із візитом в Європу на тлі скандалу навколо коментарів щодо України

Київ • УНН

 • 606823 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в четвер вирушає у свою першу поїздку до Європи з моменту вступу на посаду в січні на тлі сварки із західними країнами через його нещодавні коментарі щодо війни в Україні. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Лула відвідає Португалію та Іспанію, прагнучи "відновити відносини Бразилії з Європою".

За повідомленням міністерства іноземних справ, Лула наполягає на створенні групи країн для посередництва у мирних переговорах між росією та Україною, і цю тему буде включено до порядку денного поїздки.

Але 77-річний президент, може зіткнутися з деякою дипломатичною незручністю після нещодавніх коментарів, які дорікають Європейському Союзу та Сполученим Штатам у зв'язку з війною.

Відвідавши Китай минулого тижня, Лула сказав, що Вашингтон повинен припинити "заохочувати" війну, і що США та ЄС "мають почати говорити про мир".

В останні дні він також розлютив Україну, заявивши, що вона поділяє провину за конфлікт, і запропонував погодитися відмовитися від півострова Крим.

Після шквалу критики з боку Європи, України та Сполучених Штатів, у тому числі Білого дому, який звинуватив його у "наслідуванні російської та китайської пропаганди", Лула пом'якшив антизахідний тон, заявивши у вівторок, що Бразилія засудила вторгнення росії.

У суботу в Лісабоні Лулу із почестями зустріне президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза.

Після обіду з Антоніу Коштою Лула та прем'єр-міністр проведуть зустріч на високому рівні, на якій дві країни підпишуть низку угод у сферах енергетики, науки, освіти та інших галузях. Бразилія особливо зацікавлена у укладанні торгової угоди між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР (Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм). Угода була затримана через побоювання європейців щодо екологічних проблем, особливо через знищення бразильської сільськогосподарської промисловості тропічних лісів Амазонки.

Порядок денний Лули в Португалії завершиться у вівторок зверненням до парламенту, присвяченим роковинам Революції гвоздик 1974 року, що поклала край останній військовій диктатурі Португалії.

Потім він вирушить до Іспанії у вівторок і середу, де зустрінеться з королем Феліпе VI та прем'єр-міністром Педро Санчесом.

Доповнення

Лула, який минулого тижня був включений журналом Time до списку найвпливовіших людей світу, купався в променях слави на міжнародній арені після повернення на посаду президента.

Лула повернувся на пост президента, пообіцявши, що "Бразилія повернулася" на міжнародну арену після чотирьох років відносної ізоляції за ультраправого президента Жаїра Болсонару (2019–2022).

Прагнучи відродити роль Бразилії як організатора угод та посередника, він пообіцяв розвивати дружні відносини з усіма країнами і чинив опір тому, щоб прийняти бік США та Європи, з одного боку, чи Китаю та росії, з іншого.

Його візит до голови Китаю Сі Цзіньпіна минулого тижня відбувся після гучного візиту до Білого дому з Джо Байденом у лютому.

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