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Президент Бразилии направляется с визитом в Европу на фоне скандала вокруг комментариев по Украине

Президент Бразилии направляется с визитом в Европу на фоне скандала вокруг комментариев по Украине

Киев • УНН

 • 606819 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг отправляется в свою первую поездку в Европу с момента вступления в должность в январе на фоне ссоры с западными странами из-за его недавних комментариев относительно войны в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Лула посетит Португалию и Испанию, стремясь "восстановить отношения Бразилии с Европой".

По сообщению министерства иностранных дел, Лула настаивает на создании группы стран для посредничества в мирных переговорах между россией и Украиной, и эта тема будет включена в повестку дня поездки.

Но 77-летний президент, может столкнуться с некоторым дипломатическим неудобством после недавних комментариев, которые упрекают Европейский Союз и Соединенные Штаты в связи с войной.

Посетив Китай на прошлой неделе, Лула сказал, что Вашингтон должен прекратить "поощрять" войну, и что США и ЕС "должны начать говорить о мире".

В последние дни он также разозлил Украину, заявив, что она разделяет вину за конфликт, и предложил согласиться отказаться от полуострова Крым.

После шквала критики со стороны Европы, Украины и Соединенных Штатов, в том числе Белого дома, который обвинил его в "подражании российской и китайской пропаганде", Лула смягчил антизападный тон, заявив во вторник, что Бразилия осудила вторжение россии.

В субботу в Лиссабоне Лулу с почестями встретит президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

После обеда с Антониу Коштой Лула и премьер-министр проведут встречу на высоком уровне, на которой две страны подпишут ряд соглашений в сферах энергетики, науки, образования и других областях. Бразилия особенно заинтересована в заключении торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР (Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем). Соглашение было задержано из-за опасений европейцев по поводу экологических проблем, особенно из-за уничтожения бразильской сельскохозяйственной промышленностью тропических лесов Амазонки.

Повестка дня Лулы в Португалии завершится во вторник обращением к парламенту, посвященным годовщине Революции гвоздик 1974 года, положившей конец последней военной диктатуре Португалии.

Затем он отправится в Испанию во вторник и среду, где встретится с королём Фелипе VI и премьер-министром Педро Санчесом.

Дополнение

Лула, который на прошлой неделе был включен журналом Time в список самых влиятельных людей мира, купался в лучах славы на международной арене после возвращения на пост президента.

Лула вернулся на пост президента, пообещав, что "Бразилия вернулась" на международную арену после четырех лет относительной изоляции при ультраправом президенте Жаире Болсонару (2019–2022).

Стремясь возродить роль Бразилии как организатора соглашений и посредника, он пообещал развивать дружеские отношения со всеми странами и сопротивлялся тому, чтобы принять сторону США и Европы, с одной стороны, или Китая и россии, с другой.

Его визит к председателю Китая Си Цзиньпину на прошлой неделе последовал после громкого визита в Белый дом с Джо Байденом в феврале.

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