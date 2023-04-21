Лула откажется от критики роли Запада в войне во время визита в Европу - Reuters

Что предшествовало

Лула разозлил многих на Западе в минувшие выходные, когда призвал Соединенные Штаты и европейских союзников прекратить поставки оружия Украине, заявив, что они затягивают войну.

Он сделал комментарии журналистам в воскресенье в Абу-Даби, возвращаясь из Китая, где обсуждал войну с председателем КНР Си Цзиньпином. Замечания вызвали резкую реакцию из Вашингтона, где представитель Белого дома обвинил Лулу в том, что он «повторяет российскую и китайскую пропаганду».

Впоследствии Лула смягчил свою риторику и осудил нарушение территориальной целостности Украины россией, вновь призвав к посредничеству для прекращения войны – мирной инициативы, которую украинское правительство раскритиковало.

Ранее в этом году Лула отклонил запрос Германии на поставку артиллерийских боеприпасов в Украину.

Детали

Официальные лица, базирующиеся в Бразилии, признали, что его комментарии вызвали «ненужный шум», и заявили агентству Reuters, что они подрывают нейтралитет и авторитет Бразилии как посредника в мирных переговорах, которые Лула предложил собрать вместе со странами, не вовлеченными в конфликт.

Два чиновника, которые попросили не называть их имен, заявили, что Лула изменит свое сообщение во время визитов в Португалию и Испанию и будет избегать критики западных союзников.

"Бразилия не хочет создавать впечатление, что мы поддерживаем то, что сделала россия, или что мы приняли сторону в конфликте", - сказал один из официальных лиц.

"Лула скорректирует свою речь. Он вновь подтвердит необходимость защиты мира", – добавил он.

Бразильский лидер прибывает в Лиссабон в пятницу и на следующее утро встретится с президентом Португалии, а затем пообедает с премьер-министром Антониу Коштой. На следующей неделе он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

Два европейских дипломата в Бразилии заявили, что лидеры Португалии и Испании, оба социалисты, воспользуются своим влиянием, чтобы убедить левого Лулу взглянуть на войну в другом свете и отказаться от критики помощи НАТО для обороны Украины.

«Я думаю, что так и будет. Лула — прагматичный политик», — сказал Reuters один из дипломатов.