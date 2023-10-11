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Українці уникають банківських операцій, аби не потрапляти під фінмоніторинг - експерт

Українці уникають банківських операцій, аби не потрапляти під фінмоніторинг - експерт

Київ • УНН

 • 1438047 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українці змушені уникати проведення багатьох банківських операцій через правила фінансового моніторингу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Віктор Медвідь.

Цитата

«На даний час фінмоніторинг призводить до того, що люди уникають проведення банківських операцій. Наприклад, мені потрібно продати вам квартиру й ви бажаєте її купити за 100 тис. доларів, але банк спитає: а де ви взяли кошти. Відповідь: взяв у друга. А друг де? Заробив у Польщі. А де підтвердження доходів, що він заробив в Польщі? Й цей ланцюжок такий, що, фактично, всі операції, які не можна підтвердити відповідними документами, будуть в тіні. Тому правила фінмоніторингу неправильні», - зазначив експерт, додавши, що наразі в Україні, наприклад, близько 40% ринка праці є тіньовим й зайняті громадяни не можуть підтвердити власні доходи.

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«Потрібно впорядкування питання щодо виплат зарплат, їх легалізації, а потім вже слід робити жорсткими правила фінмоніторингу», - вважає Віктор Медвідь.

Він додав, що зміни, про які він говорив, є європейськими стандартами, тобто такими, «до яких ми йдемо».

«Але їх треба трохи адаптувати за часом і синхронізувати з іншими реформами», - резюмував він.

Додамо

На думку співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, моніторинг банківських транзакцій - фінмоніторинг має стати більш формалізованим, не давати регулятору на власний розсуд робити висновки щодо роботи банків та не створювати «абсолютний хаос для клієнтів».

Наразі, за її словами, клієнти українських банків за абсолютно однаковими транзакціями можуть нормально обслуговуватися в одних установах, але бути заблокованими в інших чи взагалі отримати відмову в проведенні операцій. Це відбувається через те, що правила моніторингу банківських транзакцій в Україні мають розпливчастий характер формулювань вимог до кожного окремого учасника ринку. Тому Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій.

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