Украинцы избегают банковских операций, чтобы не попадать под финмониторинг - эксперт

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«В настоящее время финмониторинг приводит к тому, что люди избегают проведения банковских операций. Например, мне нужно продать вам квартиру и вы хотите ее купить за 100 тыс. долларов, но банк спросит: а где вы взяли средства. Ответ: взял у друга. А друг где? Заработал в Польше. А где подтверждение доходов, что он заработал в Польше? И эта цепочка такова, что, фактически, все операции, которые нельзя подтвердить соответствующими документами, будут в тени. Поэтому правила финмониторинга неправильные», - отметил эксперт, добавив, что сейчас в Украине, например, около 40% рынка труда является теневым и занятые граждане не могут подтвердить собственные доходы.

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«Нужно упорядочение вопроса по выплатам зарплат, их легализации, а потом уже следует ужесточать правила финмониторинга», - считает Виктор Медвидь.

Он добавил, что изменения, о которых он говорил, являются европейскими стандартами, то есть такими, «к которым мы идем».

«Но их надо немного адаптировать по времени и синхронизировать с другими реформами», - резюмировал он.

Добавим

По мнению соосновательницы первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, мониторинг банковских транзакций - финмониторинг должен стать более формализованным, не давать регулятору по собственному усмотрению делать выводы о работе банков и не создавать «абсолютный хаос для клиентов».

Сейчас, по ее словам, клиенты украинских банков по абсолютно одинаковым транзакциям могут нормально обслуживаться в одних учреждениях, но быть заблокированными в других или вообще получить отказ в проведении операций. Это происходит из-за того, что правила мониторинга банковских транзакций в Украине имеют расплывчатый характер формулировок требований к каждому отдельному участнику рынка. Поэтому Concord Fintech Solutions готов помочь стране в создании действенного мониторинга банковских транзакций.