Український соціум не готовий до втілення домовленостей щодо виборів в ОРДЛО - аналітики

Так, зазначається, що заключний розділ підсумкового документу паризької зустрічі у Нормандському форматі передбачав проведення ще однієї зустрічі у такому ж форматі протягом чотирьох місяців, зокрема - з метою організації місцевих виборів, які передбачені "мінськими угодами". Водночас, зустріч так і не відбулась, а місцеві вибори проходили лише на підконтрольній території.

У цьогорічному опитуванні у березні ШПА НаУКМА запитувала населення України про ставлення до проведення таких виборів на всій території Донецької та Луганської областей. Навіть за умови участі в них внутрішньо-переміщених осіб лише третина опитаних (31,7%) підтримала цю ідею. Водночас, чверть (25,2%) респондентів цілком або частково не схвалювала такий крок і майже 40% не мали однозначної відповіді.

У листопаді 2020 року ДІФ ставив запитання про ставлення громадян до проведення виборів на території ОРДЛО. У листопаді 38% опитаних підтримали б такі вибори за умови, якщо російські війська будуть виведені й бойовики роззброєні (16,3%) або взагалі через кілька років після звільнення цих територій (21,9%). При цьому, лише 16,5% наполягали на таких виборах як на способі прискорити мирний процес.

Водночас, 13,9% вважають, що такі вибори неможливі, бо ці території втрачені.

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Аналітики зазначають, що опитування ДІФ проводилися вже після проголошення перемир’я від 26 липня, під час якого напруженість на лінії фронту суттєво знизилася, але це не вплинуло на готовність громадян підтримати ідею місцевих виборів у ОРДЛО.

"Отже, на цей момент відсутні суспільні передумови, які сприяли б втіленню політичних домовленостей щодо виборів у ОРДЛО. Навпаки, просування таких ініціатив, як-от нещодавно оголошений намір провести такі вибори вже навесні, може лише поглиблювати поділ у суспільстві, налаштовувати проти влади значну кількість громадян (до 40 %), які не вірять у такий прогрес і не бачать, яким чином влада збирається реагувати на супутні ризики", - сказано в аналітичній записці.

Зокрема, на думку фахівців, мова йде про непередбачуваність Росії та про проблему легалізації на таких виборах "вчорашніх" бойовиків та осіб, що співпрацювали з російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного "Плану дій щодо Донбасу". За умови виконання згаданого плану, вважають в українській делегації, можливо провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу у березні 2021 року.