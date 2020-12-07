Украинский социум не готов к воплощению договоренностей по выборам в ОРДЛО - аналитики

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 • 10272 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на ноябрь 2020 года общественные предпосылки, которые способствовали бы осуществлению политических договоренностей по выборам в ОРДЛО, отсутствуют. К такому выводу пришли Школа политической аналитики Киево-Могилянской Академии и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в аналитической записке "Выполнение договоренностей Парижского саммита: ожидания и реакция украинцев", передает УНН.

Так, отмечается, что заключительный раздел итогового документа парижской встречи в нормандской формате предусматривал проведение еще одной встречи в таком формате в течение четырех месяцев, в частности - с целью организации местных выборов, которые предусмотрены "минскими соглашениями". В то же время, встреча так и не состоялась, а местные выборы проходили только на подконтрольной территории.

В нынешнем опросе в марте ШПА НаУКМА спрашивала население Украины об отношении к проведению таких выборов на всей территории Донецкой и Луганской областей. Даже при условии участия в них внутренне перемещенных лиц только треть опрошенных (31,7%) поддержала эту идею. В то же время, четверть (25,2%) респондентов полностью или частично не одобряла такой шаг и почти 40% не имели однозначного ответа.

В ноябре 2020 года ДИФ ставил вопрос об отношении граждан к проведению выборов на территории ОРДЛО. В ноябре 38% опрошенных поддержали бы такие выборы при условии, если российские войска будут выведены и боевики разоружены (16,3%) или вообще через несколько лет после освобождения этих территорий (21,9%). При этом, только 16,5% настаивали на таких выборах как на способе ускорить мирный процесс.

В то же время, 13,9% считают, что такие выборы невозможны, потому что эти территории потеряны.

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Аналитики отмечают, что опросы ДИФ проводились уже после провозглашения перемирия от 26 июля, во время которого напряженность на линии фронта существенно снизилась, но это не повлияло на готовность граждан поддержать идею местных выборов в ОРДЛО.

"Итак, на данный момент отсутствуют общественные предпосылки, которые способствовали бы осуществлению политических договоренностей по выборам в ОРДЛО. Напротив, продвижение таких инициатив, например недавно объявленное намерение провести такие выборы уже весной, может только углублять раскол в обществе, настраивать против власти значительное количество граждан (до 40%), которые не верят в такой прогресс не видят, каким образом власть собирается реагировать на сопутствующие риски", - говорится в аналитической записке.

В частности, по мнению специалистов, речь идет о непредсказуемости России и о проблеме легализации на таких выборах "вчерашних" боевиков и лиц, сотрудничавших с российскими оккупантами.

Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу". При условии выполнения упомянутого плана, считают в украинской делегации, возможно провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса в марте 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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