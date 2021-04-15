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Україні доведеться подумати над поверненням ядерного статусу, якщо її не приймуть в НАТО - посол в Німеччині

Україні доведеться подумати над поверненням ядерного статусу, якщо її не приймуть в НАТО - посол в Німеччині

Київ • УНН

 • 18556 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння, а також прийняти в НАТО. Якщо Захід зволікатиме, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу. Про це посол заявив в ефірі німецької радіостанції “Deutschlandfunk”, передає УНН.

Цитата:

"Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав. Єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО. Якби Україна була членом НАТО в 2014 році,.. до анексії і цієї жахливої війни на Сході ніколи не дійшло б", - зазначив він.

Дипломат наголосив, що у випадку відмови Європи підтримувати Україну, держава буде змушена подумати про ядерний статус.

"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого, як НАТО, і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?" - резюмував дипломат.

Контекст

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України заявив, що Росія здійснила поступове нарощення військ поблизу державного кордону України – на Півночі, на Сході і на Півдні, що створює загрозу воєнній безпеці держави.

9 квітня аналітик агентства Janes Томас Баллок заявив, що щонайменше чотирнадцять підрозділів сухопутних військ Росії і системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" перемістилися або переміщуються в район кордону з Україною.

Раніше в Кремлі заявили, відповідаючи на запитання про розміщення ЗС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ перебувають "у тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне".

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков вкотре запевнив, що "Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози".

Довідково 

24 жовтня 1991 року Верховна Рада України ухвалила заяву про без'ядерний статус держави.

Навесні 1992 року всі тактичні ядерні боєприпаси було вивезено до Росії, а 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в результаті підписання Будапештського меморандуму. Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

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