Україна започаткувала новий формат з Грузією та Молдовою: об’єднають зусилля на шляху до членства в ЄС

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“Ми підписали документ, який створює Асоційоване Тріо — це буде підсилена співпраця трьох наших країн щодо питань Європейської інтеграції. Це нова ініціатива, і вона дуже вчасна, це рішення дуже вчасне, воно допоможе трьом нашим країнам рухатись вперед разом на шляху європейської інтеграції”, — сказав Кулеба.

Деталі

Зі слів українського міністра, Асоційоване Тріо включає три основні елементи: це структурування консультацій щодо європейської інтеграції між трьома міністерствами закордонних справ, а також щодо долучення до діалогу з європейськими інституціями та членами ЄС, а також координування позицій у межах "Східного партнерства".

Асоційоване Тріо працюватиме в галузі секторальної співпраці, а також поступової інтеграції у внутрішній ринок Європейського Союзу — міністри погодились, що це буде основним наголосом в роботі формату.

Дипломати погодились також розвивати безпековий напрямок, щоб підтримувати стабільність у регіоні.

Як зазначив Давід Залкаліані, Україна, Грузія та Молдова мають спільну мету — майбутнє членство в Європейському Союзі.

“Ми хотіли б відновити єдність з європейськими країнами, ми поділяємо історичні зв’язки і цінності Євросоюзу. Це — наш суверенний вибір, і жодна держава не може змінити напрямок нашого руху до ЄС”, — наголосив він.

Зі слів Ауреліу Чокоя, підписаний міністрами сьогодні спільний меморандум щодо створення Асоційованого Тріо — це логічне продовження тристоронніх дипломатичних зусиль.

Що було раніше

Останнім часом Україна, замість того, щоб приєднуватись до форматів, започатковує нові. Так, на зустрічі у Любліні 28 липня минулого року міністр закордонних справ України разом з колегами з Польщі та Литви започаткували новий формат “Люблінського трикутника”. Платформа служить для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва трьох держав-учасниць.

Окрім того, Україна разом з Туреччиною започаткувала новий формат співпраці — “квадригу”.