Україна започаткувала новий формат з Грузією та Молдовою: об’єднають зусилля на шляху до членства в ЄС

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 1980 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 24651 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 76587 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 160448 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 194014 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 173752 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 166867 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114407 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89073 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 224991 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 49967 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 62604 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 71690 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 88475 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 28829 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 192597 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 225004 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 315115 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 478575 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 461420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 1636 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 29319 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45109 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49682 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49468 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Україна започаткувала новий формат з Грузією та Молдовою: об’єднають зусилля на шляху до членства в ЄС

Київ • УНН

 • 20456 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Грузії Давід Залкаліані та Молдови Ауреліу Чокой сьогодні у Києві започаткували посилене співробітництво з питань європейської інтегріції - Асоційоване Тріо України, Грузії та Молдови, передає кореспондент УНН.

Україна започаткувала новий формат з Грузією та Молдовою: об’єднають зусилля на шляху до членства в ЄС

Цитата:

“Ми підписали документ, який створює Асоційоване Тріо — це буде підсилена співпраця трьох наших країн щодо питань Європейської інтеграції. Це нова ініціатива, і вона дуже вчасна, це рішення дуже вчасне, воно допоможе трьом нашим країнам рухатись вперед разом на шляху європейської інтеграції”, — сказав Кулеба.

Деталі

Зі слів українського міністра, Асоційоване Тріо включає три основні елементи: це структурування консультацій щодо європейської інтеграції між трьома міністерствами закордонних справ, а також щодо долучення до діалогу з європейськими інституціями та членами ЄС, а також координування позицій у межах "Східного партнерства".

Асоційоване Тріо працюватиме в галузі секторальної співпраці, а також поступової інтеграції у внутрішній ринок Європейського Союзу — міністри погодились, що це буде основним наголосом в роботі формату.

Дипломати погодились також розвивати безпековий напрямок, щоб підтримувати стабільність у регіоні.

Як зазначив Давід Залкаліані, Україна, Грузія та Молдова мають спільну мету — майбутнє членство в Європейському Союзі.

“Ми хотіли б відновити єдність з європейськими країнами, ми поділяємо історичні зв’язки і цінності Євросоюзу. Це — наш суверенний вибір, і жодна держава не може змінити напрямок нашого руху до ЄС”, — наголосив він.

Зі слів Ауреліу Чокоя, підписаний міністрами сьогодні спільний меморандум щодо створення Асоційованого Тріо — це логічне продовження тристоронніх дипломатичних зусиль.

Що було раніше

Останнім часом Україна, замість того, щоб приєднуватись до форматів, започатковує нові. Так, на зустрічі у Любліні 28 липня минулого року міністр закордонних справ України разом з колегами з Польщі та Литви започаткували новий формат “Люблінського трикутника”. Платформа служить для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва трьох держав-учасниць.

Окрім того, Україна разом з Туреччиною започаткувала новий формат співпраці — “квадригу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94