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Украина начала новый формат сотрудничества с Грузией и Молдовой: объединят усилия на пути к членству в ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Грузии Давид Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокой сегодня в Киеве начали усиленное сотрудничество по вопросам европейской интегриции - Ассоциированное Трио Украины, Грузии и Молдовы, передает корреспондент УНН.

Украина начала новый формат сотрудничества с Грузией и Молдовой: объединят усилия на пути к членству в ЕС

Цитата:

"Мы подписали документ, который создает Ассоциированное Трио - это будет усиленное сотрудничество трех наших стран по вопросам европейской интеграции. Это новая инициатива, и она очень своевременная, это решение очень своевременное, оно поможет трем нашим странам двигаться вперед вместе на пути европейской интеграции", - сказал Кулеба.

Детали

По словам украинского министра, Ассоциированное Трио включает три основных элемента: это структурирование консультаций по европейской интеграции между тремя министерствами иностранных дел, а также по вступлению в диалог с европейскими институтами и членами ЕС, а также координации позиций в рамках "Восточного партнерства".

Ассоциированное Трио будет работать в области секторального сотрудничества, а также постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского Союза - министры согласились, что это будет основным акцентом в работе формата.

Дипломаты согласились также развивать направление по безопасности, чтобы поддерживать стабильность в регионе.

Как отметил Давид Залкалиани, Украина, Грузия и Молдова имеют общую цель - будущее членство в Европейском Союзе.

"Мы хотели бы восстановить единство с европейскими странами, мы разделяем исторические связи и ценности Евросоюза. Это - наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление нашего движения в ЕС", - подчеркнул он.

По словам Аурелиу Чокой, подписанный министрами сегодня совместный меморандум о создании Ассоциированного Трио - это логическое продолжение трехсторонних дипломатических усилий.

Что было ранее

В последнее время Украина, вместо того, чтобы присоединиться к форматам, начинает новые. Так, на встрече в Люблине 28 июля прошлого года министр иностранных дел Украины вместе с коллегами из Польши и Литвы начали новый формат "Люблинского треугольника". Платформа служит для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества трех стран-участниц.

Кроме того, Украина вместе с Турцией начала новый формат сотрудничества - "квадригу".

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