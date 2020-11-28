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У МЗС анонсували першу українсько-турецьку зустріч у форматі "Квадрига"

У МЗС анонсували першу українсько-турецьку зустріч у форматі "Квадрига"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував першу зустріч за формулою "Квадрига" - між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств України і Туреччини. Про це він сказав в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu, передає УНН.

Так, Кулеба повідомив, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Україну у кінці грудня.

"Це буде перша зустріч формату "Квадрига". "Квадрига" - це коли міністри закордонних справ і оборони однієї країни одночасно зустрічаються з міністрами оборони і закордонних справ іншої країни. Ми встановили цей формат під час останнього візиту Президента Зеленського. Він погодився із президентом (Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом - ред.)", - сказав він.

За словами Кулеби, новий формат демонструє "унікальність нашого партнерства і глибину нашої взаємодії із Туреччиною".

Відзначимо, раніше український міністр повідомив, що Туреччина - це єдина країна регіону, з якою Київ матиме такий формат військово-політичної взаємодії.

Як повідомляв УНН, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, відносини України і Туреччини зараз знаходяться "на висоті".

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