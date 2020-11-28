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В МИДе анонсировали первую украинскую-турецкую встречу в формате "Квадрига"

В МИДе анонсировали первую украинскую-турецкую встречу в формате "Квадрига"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал первую встречу по формуле "Квадрига" - между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Украины и Турции. Об этом он сказал в интервью турецкому агентству Anadolu, передает УНН.

Так, Кулеба сообщил, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Украину в конце декабря.

"Это будет первая встреча формата "Квадрига". "Квадрига" - это когда министры иностранных дел и обороны одной страны одновременно встречаются с министрами обороны и иностранных дел другой страны. Мы установили этот формат во время последнего визита Президента Зеленского. Он согласился с президентом (Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.)", - сказал он.

По словам Кулебы, новый формат демонстрирует "уникальность нашего партнерства и глубину нашего взаимодействия с Турцией".

Отметим, ранее украинский министр сообщил, что Турция - это единственная страна региона, с которой Киев будет иметь такой формат военно-политического взаимодействия.

Как сообщал УНН, по словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, отношения Украины и Турции сейчас находятся "на высоте".

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