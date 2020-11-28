Кулеба: відносини України і Туреччини зараз знаходяться "на висоті"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Відносини між Україною і Туреччиною зараз знаходяться "на висоті", що добре не тільки для двостороннього співробітництва, а й для регіону у цілому. Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu, передає УНН.
"Ми задоволені рівнем взаєморозуміння між нашими країнами, між нашими лідерами, а також об'ємом проектів, у яких беруть участь обидві наші країни... На мій погляд, ви знаєте, хороші відносини між Україною і Туреччиною - це добре не тільки для нашої двосторонньої співпраці, а й для регіону у цілому", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що Україна "буде продовжувати інвестувати у ці відносини і рада бачити, що Туреччина поділяє той же намір".
Український дипломат заявив також, що Україна прекрасно співпрацює із Туреччиною у проектах Akinci - безпілотних бойових літальних апаратів.
"Це проект, у якому між Україною і Туреччиною буквально штампуються довірчі і виробничі механізми. Якщо ми доб'ємося успіху у проекті Akinci, і ми, здається, досягаємо успіху, це означає, що ми зможемо перейти до більш амбітних проектів або проектів більшого масштабу, які нададуть більший вплив на світові ринки", - сказав він.
Міністр додав, що проект вантажного літака виробництва ДП "Антонов" також стоїть на порядку денному двосторонньої кооперації.
"У світі є великий попит на вантажні літаки. І є країни, які зацікавлені у співпраці з "Антоновим" у розвитку спільних проектів. Ми тримаємо це на столі, і ми будемо обговорювати цей проект або цю програму... Це більше ніж проект - із нашими турецькими колегами", - додав він.
Нагадаємо, командувачі ВПС України та Туреччини провели переговори щодо експлуатації Bayraktar TB2 і обміну досвідом.
Також раніше стало відомо, що Україна випробувала турецькі ударні безпілотники Bayraktar.
Як повідомляв УНН, напередодні українське МЗС повідомило, що Україна запросила Туреччину приєднатися до флешмобу з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО, який ініціював Президент України Володимир Зеленський, на що отримала позитивну відповідь.
Також у жовтні Зеленський привітав Ердогана з 97-ю річницею заснування Туреччини.