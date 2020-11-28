Кулеба: отношения Украины и Турции сейчас находятся "на высоте"

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Отношения между Украиной и Турцией сейчас находятся "на высоте", что хорошо не только для двустороннего сотрудничества, но и для региона в целом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu, передает УНН.