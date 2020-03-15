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Україна випробувала турецькі ударні безпілотники Bayraktar

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня УНН. В Україні відбулася перша льотна зміна тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Днями відбулася перша льотна зміна БПЛА Bayraktar, які віднедавна є на озброєнні Українського війська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від моменту отримання на озброєння безпілотних комплексів Bayraktar до першого польоту в українському небі пройшло неповних три місяці.

"Польотам на аеродромі передувала тривала тренажна підготовка, кожен пілот повинен був отримати певний наліт на тренажері. До того ж цей безпілотний комплекс вимагає серйозної організації польотів, що схожа до пілотованих літаків. Ми максимально швидко підняли в небо Bayraktar TB2 і приступили до бойової підготовки", - йдеться у повідомленні.

Раніше в УНН повідомлялося, що тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 турецького виробництва успішно пройшли приймальні випробування в Україні.

Українські Національні Новини

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