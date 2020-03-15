Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта УНН. В Украине состоялась первая летная смена тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На днях состоялась первая летная смена БПЛА Bayraktar, которые с недавних пор на вооружении украинской армии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента получения на вооружение беспилотных комплексов Bayraktar до первого полета в украинском небе прошло неполных три месяца.
"Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка, каждый пилот должен был получить определенный налет на тренажере. К тому же этот беспилотный комплекс требует серьезной организации полетов, которая похожа на пилотируемые самолеты. Мы максимально быстро подняли в небо Bayraktar TB2 и приступили к боевой подготовке", - говорится в сообщении.
Ранее в УНН сообщалось, что тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства успешно прошли приемочные испытания в Украине.