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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104688 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107376 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 109315 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107951 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar

Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar

Киев  •  УНН

 • 34458 просмотра

КИЕВ. 15 марта УНН. В Украине состоялась первая летная смена тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На днях состоялась первая летная смена БПЛА Bayraktar, которые с недавних пор на вооружении украинской армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента получения на вооружение беспилотных комплексов Bayraktar до первого полета в украинском небе прошло неполных три месяца.

"Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка, каждый пилот должен был получить определенный налет на тренажере. К тому же этот беспилотный комплекс требует серьезной организации полетов, которая похожа на пилотируемые самолеты. Мы максимально быстро подняли в небо Bayraktar TB2 и приступили к боевой подготовке", - говорится в сообщении.

Ранее в УНН сообщалось, что тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства успешно прошли приемочные испытания в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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