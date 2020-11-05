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Експлуатація Bayraktar TB2 і обмін досвідом: командувачі ВПС України та Туреччини провели переговори

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов провів зустріч зі своїм турецьким колегою - Хасаном Кючюкакюзом, під час якої обговорили умови військової співпраці між двома країнами. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, інформує УНН.

"У Вінниці відбулась зустріч командувачів повітряних сил України та Туреччини. Мова йшла про експлуатацію безпілотних комплексів Bayraktar TB2, перспективи навчання українських фахівців у Турецькій Республіці, досвід бойових дій на Донбасі та багато інших питань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час офіційного візиту турецької делегації на чолі з командувачем ПС Турецької Республіки генералом армії Хасаном Кючюкакюзом українська сторона ознайомила колег зі структурою, сучасним станом і перспективою розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України. Особливу увагу приділили досвіду участі українських ПС у бойових діях на Донбасі, а саме: застосуванню авіації, зенітно-ракетних комплексів та інших засобів у протидії агресивному сусіду.

"Представники Туреччини зі свого боку поділилися досвідом експлуатації та застосування безпілотних систем, адже Туреччина як виробник і користувач має серйозні напрацювання у цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

За словами командувача ВПС України Сергія Дроздова, для України "було важливо чітко намітити шляхи подальшої співпраці".

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна випробувала турецькі ударні безпілотники Bayraktar.

Українські Національні Новини

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