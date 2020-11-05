Эксплуатация Bayraktar TB2 и обмен опытом: командующие ВВС Украины и Турции провели переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов провел встречу со своим турецким коллегой - Хасаном Кючюкакюзом, во время которой обсудили условия военного сотрудничества между двумя странами. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает УНН.
"В Виннице состоялась встреча командующих воздушных сил Украины и Турции. Речь шла об эксплуатации беспилотных комплексов Bayraktar TB2, перспективах обучения украинских специалистов в Турецкой Республике, опыт боевых действий на Донбассе и многие другие вопросы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время официального визита турецкой делегации во главе с командующим ВС Турецкой Республики генералом армии Хасаном Кючюкакюзом украинская сторона ознакомила коллег со структурой, современным состоянием и перспективой развития Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Особое внимание уделили опыту участия украинских ВС в боевых действиях на Донбассе, а именно: применению авиации, зенитно-ракетных комплексов и других средств в противодействии агрессивному соседу.
"Представители Турции со своей стороны поделились опытом эксплуатации и применения беспилотных систем, ведь Турция как производитель и пользователь имеет серьезные наработки в этом направлении", - говорится в сообщении.
По словам командующего ВВС Украины Сергея Дроздова, для Украины "было важно четко наметить пути дальнейшего сотрудничества".
Как сообщалось ранее в УНН, Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar.