Україна заплатить 90 тис. євро харків'янам, які захищали парк - ЄСПЛ

“Суд постановив, що Україна повинна була 6 тисяч євро першому, другому, сьомому і восьмому заявникам кожному в якості компенсації моральної шкоди та 16,6 тисяч євро в якості судових витрат і витрат цих чотирьох заявникам спільно”, — йдеться в рішенні суду.

Всього було 11 заявників, всі вони — жителі Харкова.

Заявники взяли участь в акціях протесту в травні, червні та липні 2010 року проти вирубки дерев у парку Горького в Харкові в рамках проекту дорожнього будівництва. У той час цей район сторожили охоронці, найняті підрядником, але були присутні також співробітники поліції, йдеться в Матеріалах справи.

Зокрема, заявники стверджували, що 27 травня дев’ятого заявника побили невстановлені особи в помаранчевих жилетах, в той час як сьома піддалася нападу з боку чоловіків в чорному одязі зі значками охоронної компанії “Муніципальна гвардія”, найнятої генеральним підрядником. Заявники стверджували, що 2 червня третього заявнику погрожували два робочих з бензопилою, однак влада заявила, що саме учасники протесту підійшли до робітників, які потім відступили, тримаючи перед собою своє обладнання.

Перші шість заявників, а також восьмий і десятий були заарештовані під час акцій протесту і були звинувачені в зловмисній непокорі поліції за відмову покинути будмайданчик. Перший і другий заявники були визнані винними в пред’явлених їм звинуваченнях, і їм було призначено покарання у вигляді 15-денного адміністративного затримання, скороченого до дев’яти днів по апеляції. Однак вони не були присутні на засіданні суду касаційної інстанції. Шоста заявниця (заарештована в інший день і при інших обставинах) була піддана адміністративному затриманню на 10 діб.

Протестуючі, в тому числі деякі з заявників, скаржилися владі на те, що вони зазнали нападу з боку робітників і охоронців під час протестів, і що поліція не зробила нічого, щоб захистити їх. Ні прокуратура, ні поліція не порушили кримінальну справу, йдеться в матеріалах.

Як повідомляв УНН, 11 червня Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити кримського політв’язня Едему Бекірову в лікарню.