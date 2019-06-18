Украина заплатит 90 тыс. евро харьковчанам, которые защищали парк - ЕСПЧ

“Суд постановил, что Украина должна была 6 тысяч евро первому, второму, седьмому и восьмому заявителям каждому в качестве компенсации морального вреда и 16,6 тысяч евро в качестве судебных издержек и издержек этим четырем заявителям совместно”, — говорится в решении суда.

Всего было 11 завителей, все они — жители Харькова.

Заявители приняли участие в акциях протеста в мае, июне и июле 2010 года против вырубки деревьев в парке Горького в Харькове в рамках проекта дорожного строительства. В то время этот район сторожили охранники, нанятые подрядчиком, но присутствовали также сотрудники полиции, говорится в матеріалах дела.

В частности, заявители утверждали, что 27 мая девятого заявителя избили неустановленные лица в оранжевых жилетах, в то время как седьмая подверглась нападению со стороны мужчин в черной одежде со значками охранной компании “Муниципальная гвардия”, нанятой генеральным подрядчиком. Заявители утверждали, что 2 июня третьему заявителю угрожали два рабочих с бензопилой, однако власти заявили, что именно протестующие подошли к рабочим, которые затем отступили, держа перед собой свое оборудование.

Первые шесть заявителей, а также восьмой и десятый были арестованы во время акций протеста и были обвинены в злонамеренном неповиновении полиции за отказ покинуть стройплощадку. Первый и второй заявители были признаны виновными в предъявленных им обвинениях, и им было назначено наказание в виде 15-дневного административного задержания, сокращенного до девяти дней по апелляции. Однако они не присутствовали на заседании суда кассационной инстанции. Шестая заявительница (арестованная в другой день и при других обстоятельствах) была подвергнута административному задержанию на 10 суток.

Протестующие, в том числе некоторые из заявителей, жаловались властям на то, что они подверглись нападению со стороны рабочих и охранников во время протестов, и что полиция не сделала ничего, чтобы защитить их. Ни прокуратура, ни полиция не возбудили уголовное дело, говорится в материалах.

Как сообщал УНН, 11 июня Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.