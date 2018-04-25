Україна закликала ООН бути готовою до участі в міжнародній місії в Донбасі

За його словами, протягом більше чотирьох років ситуація в Україні “є прикладом нереалізованого потенціалу миротворчих операцій ООН”. “Ми готові конструктивно взаємодіяти на всіх рівнях, щоб припинити військову агресію Росії, встановити міцний мир і відновити суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів”, — заявив він.

Як вважає Кислиця, миротворча операція під егідою ООН “може стати вирішальним фактором у цьому процесі”, і в Києві розраховують на “прогрес на цьому найважливішому напрямі”. “У той час, поки дискусії з цього питання тривають у відповідних форматах, ця організація повинна бути готова зіграти належну роль у майбутній міжнародній місії в Україні”, — підкреслив заступник голови українського МЗС.

“Світ є свідком поведінки російського режиму в Україні, в Грузії, Сирії, Великій Британії і де б то не було ще. Це безпрецедентна поведінка з часів Другої світової війни”, — заявив український дипломат.

Він також розкритикував ООН за те, що в 2014 році, коли вибухнула криза в Україні, вона не змогла зупинити військову агресію Росії, окупацію Криму і Донбасу. Свою промову Кислиця завершив, задавши, “просте, але справедливе запитання” членам ООН. “Що було зроблено для того, щоб перешкодити Росії зруйнувати верховенство права не тільки на регіональному, а й на глобальному рівні? І, що важливіше, що саме ми як міжнародне співтовариство повинні зробити, щоб витягти уроки з цього заради майбутніх поколінь?”, — виголосив заступник міністра закордонних справ, після чого спустився з трибуни Генеральної Асамблеї.

Як повідомляв УНН, звернення українського Міністерства закордонних справ до Міжнародного суду ООН щодо тлумачення наказу про застосування заходів проти РФ — це додатковий тиск на Росію.