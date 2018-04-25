Украина призвала ООН быть готовой к участию в международной миссии в Донбассе

По его словам, в течение более четырех лет ситуация в Украине “является примером несостоявшегося потенциала миротворческих операций ООН”. “Мы готовы конструктивно взаимодействовать на всех уровнях, чтобы прекратить военную агрессию России, установить прочный мир и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ”, — заявил он.

Как считает Кислица, миротворческая операция под эгидой ООН “может стать решающим фактором в этом процессе”, и в Киеве рассчитывают на “прогресс на этом важнейшем направлении”. “В то время, пока дискуссии по этому вопросу продолжаются в соответствующих форматах, эта организация должна быть готова сыграть надлежащую роль в будущей международной миссии в Украине”, — подчеркнул заместитель главы украинского МИД.

“Мир является свидетелем поведения российского режима в Украине, в Грузии, Сирии, Великобритании и где бы то ни было еще. Это беспрецедентное поведение со времен Второй мировой войны”, - заявил украинский дипломат.

Он также раскритиковал ООН за то, что в 2014 году, когда разразился кризис в Украине, она не смогла остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса. Свою речь Кислица завершил, задав, “простой, но справедливый вопрос” членам ООН. “Что было сделано для того, чтобы помешать России разрушить верховенство права не только на региональном, но и на глобальном уровне? И, что важнее, что именно мы как международное сообщество должны сделать, чтобы извлечь уроки из этого ради будущих поколений?”, - произнес заместитель министра иностранных дел, после чего спустился с трибуны Генеральной Ассамблеи.

Как сообщал УНН, обращение украинского Министерства иностранных дел в Международный суд ООН относительно толкования приказа о применении мер против РФ — это дополнительное давление на Россию.