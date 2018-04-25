Украина призвала ООН быть готовой к участию в международной миссии в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. ООН должна быть готова к участию в международной миссии в Украине, целью которой должно быть восстановление территориальной целостности страны “в пределах международно признанных границ”. Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица на заседании Генеральной Ассамблеи по вопросу поддержания международного мира, передает УНН.
По его словам, в течение более четырех лет ситуация в Украине “является примером несостоявшегося потенциала миротворческих операций ООН”. “Мы готовы конструктивно взаимодействовать на всех уровнях, чтобы прекратить военную агрессию России, установить прочный мир и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ”, — заявил он.
Как считает Кислица, миротворческая операция под эгидой ООН “может стать решающим фактором в этом процессе”, и в Киеве рассчитывают на “прогресс на этом важнейшем направлении”. “В то время, пока дискуссии по этому вопросу продолжаются в соответствующих форматах, эта организация должна быть готова сыграть надлежащую роль в будущей международной миссии в Украине”, — подчеркнул заместитель главы украинского МИД.
“Мир является свидетелем поведения российского режима в Украине, в Грузии, Сирии, Великобритании и где бы то ни было еще. Это беспрецедентное поведение со времен Второй мировой войны”, - заявил украинский дипломат.
Он также раскритиковал ООН за то, что в 2014 году, когда разразился кризис в Украине, она не смогла остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса. Свою речь Кислица завершил, задав, “простой, но справедливый вопрос” членам ООН. “Что было сделано для того, чтобы помешать России разрушить верховенство права не только на региональном, но и на глобальном уровне? И, что важнее, что именно мы как международное сообщество должны сделать, чтобы извлечь уроки из этого ради будущих поколений?”, - произнес заместитель министра иностранных дел, после чего спустился с трибуны Генеральной Ассамблеи.
Как сообщал УНН, обращение украинского Министерства иностранных дел в Международный суд ООН относительно толкования приказа о применении мер против РФ — это дополнительное давление на Россию.