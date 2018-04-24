Клімкін: звернення України до Міжнародного суду ООН стане додатковим тиском на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Звернення українського Міністерства закордонних справ до Міжнародного суду ООН щодо тлумачення наказу про застосування заходів проти РФ — це додатковий тиск на Росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра.
“Наше звернення до МС ООН щодо тлумачення наказу про застосування заходів проти РФ — це додатковий тиск на Росію, яка має нарешті почати виконувати приписи суду, а не робити вигляд, що їх не існує”, — зазначив він у соціальній мережі.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України висловило співчуття родинам загиблих внаслідок наїзду фургону на натовп у Торонто. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.