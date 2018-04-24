Климкин: обращение Украины в Международный суд ООН станет дополнительным давлением на РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Обращение украинского Министерства иностранных дел в Международный суд ООН относительно толкования приказа о применении мер против РФ — это дополнительное давление на Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра.
“Наше обращение к МС ООН относительно толкования приказа о применении мер против РФ — это дополнительное давление на Россию, которая должна наконец начать выполнять предписания суда, а не делать вид, что их не существует”, — отметил он в социальной сети.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования семьям погибших в результате наезда фургона на толпу в Торонто. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.