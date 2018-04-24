Наїзд на натовп у Торонто: Клімкін висловив співчуття родинам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило співчуття родинам загиблих внаслідок наїзду фургону на натовп у Торонто. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.
"Вбитий горем, читаючи новини з Торонто. Мої думки і молитви з родинами постраждалих. Бажаю якнайскорішого одужання постраждалим. Україна стоїть плечем до плеча з Канадою", - написав Клімкін.
Нагадаємо, консульство України в Канаді з’ясовує наявність українців серед постраждалих внаслідок наїзду фургона на пішоходів, що сталось напередодні у Торонто.
Як повідомляв УНН, напередодні у Торонто фургон наїхав на натовп людей, загинули 10 осіб, ще декілька людей отримали травми. У поліції заявили, що цей інцидент міг бути терактом, але слідство розглядає всі версії.