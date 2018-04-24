Наезд на толпу в Торонто: Климкин выразил соболезнования семьям

"Убитый горем, читая новости из Торонто. Мои мысли и молитвы с семьями пострадавших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Украина стоит плечом к плечу с Канадой", - написал Климкин.

Напомним, консульство Украины в Канаде выясняет наличие украинцев среди пострадавших в результате наезда фургона на пешеходов, что произошло накануне в Торонто.

Как сообщал УНН, накануне в Торонто фургон наехал на толпу людей, погибли 10 человек, еще несколько человек получили травмы. В полиции заявили, что этот инцидент мог быть терактом, но следствие рассматривает все версии.