Наезд на толпу в Торонто: Климкин выразил соболезнования семьям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования семьям погибших в результате наезда фургона на толпу в Торонто. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.
"Убитый горем, читая новости из Торонто. Мои мысли и молитвы с семьями пострадавших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Украина стоит плечом к плечу с Канадой", - написал Климкин.
Напомним, консульство Украины в Канаде выясняет наличие украинцев среди пострадавших в результате наезда фургона на пешеходов, что произошло накануне в Торонто.
Как сообщал УНН, накануне в Торонто фургон наехал на толпу людей, погибли 10 человек, еще несколько человек получили травмы. В полиции заявили, что этот инцидент мог быть терактом, но следствие рассматривает все версии.