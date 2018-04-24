Число жертв наїзду на пішоходів в Торонто збільшилося до 10
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Десять людей загинули, ще 15 отримали поранення в результаті наїзду фургона на пішоходів в Торонто. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.
Про це в понеділок повідомив шеф поліції Торонто Марк Сандерс в ході прес-конференції, яку транслював телеканал CTV.
Раніше було відомо про дев'ять загиблих.
Надзвичайна подія сталася в понеділок близько 13:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом) на вулиці Янг в північній частині Торонто. Фургон виїхав на тротуар і почав давити людей. Водій машини затриманий, ним виявився 25-річний житель Річмонда Алек Мінассіан, як інформував УНН.