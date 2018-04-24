Число жертв наезда на пешеходов в Торонто увеличилось до 10

Об этом в понедельник сообщил шеф полиции Торонто Марк Сандерс в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CTV.

Ранее было известно о девяти погибших.

ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени (20:30 по Киеву) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины задержан, им оказался 25-летний житель Ричмонда Алеке Минассиан, как информировал УНН.