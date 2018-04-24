ЗМІ: поліція встановила особу водія, який наїхав на перехожих в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Поліція Торонто ідентифікувала затриманого раніше чоловіка, який скоїв наїзд на пішоходів на одній з вулиць мегаполіса. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.
За його даними, мова йде про Алеке Мінассіане. Крім імені про нього поки нічого невідомо. “Мотиви його дій з’ясовуються”, — повідомило джерело телеканалу.
Надзвичайна подія сталася в понеділок близько 13:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом) на вулиці Янг в північній частині Торонто.
Як повідомляв УНН, слідство розглядає терористичну атаку як найбільш ймовірну версію подій в Торонто, де дев’ять людей загинули при наїзді фургона на перехожих. Про це в ніч на вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в американських спецслужбах.