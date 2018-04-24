Reuters: теракт розглядається як основна версія наїзду фургона на людей в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Слідство розглядає терористичну атаку як найбільш ймовірну версію подій в Торонто, де дев’ять людей загинули при наїзді фургона на перехожих. Про це в ніч на вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в американських спецслужбах, інформує УНН.
За його даними, поки немає ніяких підстав вважати, що інцидент був простим ДТП.
Надзвичайна подія сталася в понеділок близько 13:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом) на вулиці Янг в північній частині Торонто. Фургон виїхав на тротуар і почав давити людей. Водій машини затриманий, мотиви його дій встановлюються.
Як повідомляв УНН, дев’ять людей загинули і ще 16 постраждали при наїзді фургона на пішоходів в Торонто, повідомляє канадський телеканал CTV з посиланням на міську поліцію.