У результаті наїзду фургону на людей у Торонто загинули 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дев’ять людей загинули і ще 16 постраждали при наїзді фургона на пішоходів в Торонто, повідомляє канадський телеканал CTV з посиланням на міську поліцію, інформує УНН.
Про це в понеділок повідомив журналістам заступник шефа поліції мегаполісу Пітер Юн.
“Ми можемо підтвердити, що дев’ять людей загинули і 16 були поранені”, — сказав він.
Зіткнення сталося у людному місці на перехресті вулиць Yonge та Finch близько 13:30 за місцевим часом. Вулиці після інциденту перекрили. Повідомляється, що щонайменше семеро людей були госпіталізовані у травматологічний центр.
На даний момент поліція не конкретизує причини інциденту. Журналісти очікують оновлення інформації.
Як повідомляв УНН, мікроавтобус, який, як передбачається, збив пішоходів, був знайдений недалеко від місця події.