В результате наезда фургона на людей в Торонто погибли 9 человек

Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель шефа полиции мегаполиса Питер Юн.

“Мы можем подтвердить, что девять человек погибли и 16 были ранены”, — сказал он.

Столкновение произошло в людном месте на перекрестке улиц Yonge и Finch около 13:30 по местному времени. Улицы после инцидента перекрыли. Сообщается, что по меньшей мере семь человек были госпитализированы в травматологический центр.

На данный момент полиция не конкретизирует причины инцидента. Журналисты ожидают обновления информации.

Как сообщал УНН, микроавтобус, который, как предполагается, сбил пешеходов, был найден недалеко от места происшествия.