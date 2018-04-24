В результате наезда фургона на людей в Торонто погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Девять человек погибли и еще 16 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию, передает УНН.
Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель шефа полиции мегаполиса Питер Юн.
“Мы можем подтвердить, что девять человек погибли и 16 были ранены”, — сказал он.
Столкновение произошло в людном месте на перекрестке улиц Yonge и Finch около 13:30 по местному времени. Улицы после инцидента перекрыли. Сообщается, что по меньшей мере семь человек были госпитализированы в травматологический центр.
На данный момент полиция не конкретизирует причины инцидента. Журналисты ожидают обновления информации.
Как сообщал УНН, микроавтобус, который, как предполагается, сбил пешеходов, был найден недалеко от места происшествия.