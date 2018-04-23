У Торонто фургон наїхав на пішоходів, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Фургон наїхав на пішоходів у Торонто, в результаті постраждали від восьми до десяти осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC та Twitter міської поліції.
За даними медиків, травми отримали не більше п’яти осіб, повідомляє канадська телекомпанія CBC.
Мікроавтобус, який, як передбачається, збив пішоходів, був знайдений недалеко від місця події. Поліція закрила дорожній рух в районі інциденту. Також не працюють кілька прилеглих станцій метро, повідомляють ЗМІ.
Свої співчуття постраждалим в пригоді висловив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Після інформації про аварію у поліції заявили про стрілянину, що сталася на вулиці, яка знаходиться у годині їзди від місця аварії. Пізніше правоохоронці повідомили, що ніхто не відкривав вогонь у місті, а причини дезінформації будуть з’ясовувати.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у Великій Британії автомобіль наїхав на пішоходів.