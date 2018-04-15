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У Великій Британії автомобіль наїхав на пішоходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Шестеро людей отримали серйозні травми в результаті наїзду автомобіля в графстві Ессекс. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC та The Mirror.

За словами поліцейських, вдень 14 квітня машина збила шістьох перехожих. Одного постраждалого в критичному стані госпіталізували в Лондонську лікарню, іншого з перелом ноги доставили у столичну медустанову вертольотом. Зараз частина набережної Канві-Айленда, де сталася пригода, перекрита, на місці працює поліція. Причина інциденту встановлюється.

Один з очевидців розповів, що водій автомобіля не впорався з керуванням на кільцевій розв'язці і наїхав на групу пішоходів.

Як повідомляв УНН, вантажівка в'їхала в групу пішоходів у Барселоні.

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