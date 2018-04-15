В Великобритании автомобиль наехал на пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Шесть человек получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля в графстве Эссекс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC и The Mirror.
По словам полицейских, днем 14 апреля машина сбила шестерых прохожих. Одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу, другого с переломом ноги доставили в столичное медучреждение вертолетом. Сейчас часть набережной Канви-Айленда, где произошло происшествие, перекрыта, на месте работает полиция. Причина инцидента устанавливается.
Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов.
Как сообщал УНН, грузовик въехал в группу пешеходов в Барселоне.