Вантажівка в'їхала в групу пішоходів у Барселоні, є постраждалі

За даними видання, аварія сталася через несправність гальм.

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждали вісім людей, їхній стан не викликає побоювань у медиків.

Нагадаємо, у німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп пішоходів.

L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P