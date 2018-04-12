Вантажівка в'їхала в групу пішоходів у Барселоні, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вантажівка у Барселоні на вулиці Араго протаранила групу пішоходів і збив мотоцикліста, повідомляє УНН із посиланням на El Periódico.
За даними видання, аварія сталася через несправність гальм.
Повідомляється, що в результаті інциденту постраждали вісім людей, їхній стан не викликає побоювань у медиків.
Нагадаємо, у німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп пішоходів.
L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P— JordiMoXi (@JordiMoXI) 12 квітня 2018 р.