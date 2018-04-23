В Торонто фургон наехал на пешеходов, есть пострадавшие

По данным медиков, травмы получили не более пяти человек, сообщает канадская телекомпания CBC.

Микроавтобус, который, как предполагается, сбил пешеходов, был найден недалеко от места происшествия. Полиция закрыла дорожном движении в районе инцидента. Также не работают несколько близлежащих станций метро, ​​сообщают СМИ.

Свои соболезнования пострадавшим в происшествии выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

После информации об аварии в полиции заявили о стрельбе, произошедшей на улице, которая находится в часе езды от места аварии. Позже правоохранители сообщили, что никто не открывал огонь в городе, а причины дезинформации будут выяснять.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Великобритании автомобиль наехал на пешеходов.