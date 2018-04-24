Reuters: теракт рассматривается в качестве основной версии наезда фургона на людей в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию событий в Торонто, где девять человек погибли при наезде фургона на прохожих. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американских спецслужбах, информирует УНН.
По его данным, пока нет никаких оснований считать, что инцидент был простым ДТП.
ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени (20:30 по Киеву) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины задержан, мотивы его действий устанавливаются.
Как сообщал УНН, девять человек погибли и еще 16 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию.