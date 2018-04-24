Reuters: теракт рассматривается в качестве основной версии наезда фургона на людей в Торонто

По его данным, пока нет никаких оснований считать, что инцидент был простым ДТП.

ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени (20:30 по Киеву) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины задержан, мотивы его действий устанавливаются.

Как сообщал УНН, девять человек погибли и еще 16 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию.