СМИ: полиция установила личность водителя, который наехал на прохожих в Торонто

По его данным, речь идет о Алеке Минассиане. Кроме имени о нем пока ничего неизвестно. "Мотивы его действий выясняются", - сообщил источник телеканала.

ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени (20:30 по Киеву) на улице Янг в северной части Торонто.

Как сообщал УНН, следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию событий в Торонто, где девять человек погибли при наезде фургона на прохожих. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американских спецслужбах.