СМИ: полиция установила личность водителя, который наехал на прохожих в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Полиция Торонто идентифицировала задержанного ранее мужчину, который совершил наезд на пешеходов на одной из улиц мегаполиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.
По его данным, речь идет о Алеке Минассиане. Кроме имени о нем пока ничего неизвестно. "Мотивы его действий выясняются", - сообщил источник телеканала.
ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени (20:30 по Киеву) на улице Янг в северной части Торонто.
Как сообщал УНН, следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию событий в Торонто, где девять человек погибли при наезде фургона на прохожих. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американских спецслужбах.