Україна за рік програла понад 300 справ в ЄСПЛ з приводу катування з боку правоохоронців

За його словами, за останній рік близько сотні рішень ЄСПЛ ухвалив не на користь України тільки тому, що такі факти не розслідували.

“Тобто суд не може встановити — були там катування чи ні, але вони точно встановили, що Україна не проводила розслідування. Цього достатньо, щоб присудити компенсацію”, — пояснив він.

Індивідуальна виплата потерпілому може сягати приблизно 40-50 тисяч євро, і не було випадків, щоб держава не сплатила їх, зауважив начальник Департаменту у кримінальних провадженнях про катування.

До слова, відомство було створено при Генпрокуратурі близько року тому. І за цей час підозр у незаконному застосуванні сили, пред’явлених правоохоронцям, і направлених до суду справ стало більше, ніж загалом за два попередніх роки, повідомив керівник департаменту.

Він також зазначив, що справи, які були програні в ЄСПЛ, залишаються на особливому контролі, департамент забезпечує, щоб їх розслідували.

“Як ми це робимо — беремо рішення Європейського суду (з прав людини — ред.), і суд каже: „Розслідування країни було неефективним, тому що — і по пунктах 1, 2, 3... Не звернули увагу на це, не допитали потерпілого, не провели експертизу і т .д.“. І ми беремо справу й пишемо, що конкретно мають зробити слідчі Державного бюро розслідувань”, — пояснив Білоусов.

Крім того, є близько 70 справ на особливому контролі Ради Європи, що не розслідувалися за роки незалежності України.

“І наше завдання — зняти їх з контролю, показати, що Україна — цивілізована країна, і Україна має можливість притягти до відповідальності”, — акцентував начальник Департаменту Офісу Генпрокурора у кримінальних провадженнях про катування.

Як повідомляв УНН, в Україні з початку року у справах за фактами катувань повідомили про підозру 18 правоохоронцям.