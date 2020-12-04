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Україна за рік програла понад 300 справ в ЄСПЛ з приводу катування з боку правоохоронців

Україна за рік програла понад 300 справ в ЄСПЛ з приводу катування з боку правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна входить в трійку “лідерів” із 47 країн Ради Європи за кількістю програних у Європейському суді з прав людини суді (ЄСПЛ) з приводу катування з боку правоохоронців. Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів начальник Департаменту Офісу генпрокурора у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Юрій Бєлоусов, передає УНН.

За його словами, за останній рік близько сотні рішень ЄСПЛ ухвалив не на користь України тільки тому, що такі факти не розслідували.

“Тобто суд не може встановити — були там катування чи ні, але вони точно встановили, що Україна не проводила розслідування. Цього достатньо, щоб присудити компенсацію”, — пояснив він.

Індивідуальна виплата потерпілому може сягати приблизно 40-50 тисяч євро, і не було випадків, щоб держава не сплатила їх, зауважив начальник Департаменту у кримінальних провадженнях про катування.

До слова, відомство було створено при Генпрокуратурі близько року тому. І за цей час підозр у незаконному застосуванні сили, пред’явлених правоохоронцям, і направлених до суду справ стало більше, ніж загалом за два попередніх роки, повідомив керівник департаменту.

Він також зазначив, що справи, які були програні в ЄСПЛ, залишаються на особливому контролі, департамент забезпечує, щоб їх розслідували.

“Як ми це робимо — беремо рішення Європейського суду (з прав людини — ред.), і суд каже: „Розслідування країни було неефективним, тому що — і по пунктах 1, 2, 3... Не звернули увагу на це, не допитали потерпілого, не провели експертизу і т .д.“. І ми беремо справу й пишемо, що конкретно мають зробити слідчі Державного бюро розслідувань”, — пояснив Білоусов.

Крім того, є близько 70 справ на особливому контролі Ради Європи, що не розслідувалися за роки незалежності України.

“І наше завдання — зняти їх з контролю, показати, що Україна — цивілізована країна, і Україна має можливість притягти до відповідальності”, — акцентував начальник Департаменту Офісу Генпрокурора у кримінальних провадженнях про катування.

Як повідомляв УНН, в Україні з початку року у справах за фактами катувань повідомили про підозру 18 правоохоронцям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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