Украина за год проиграла более 300 дел в ЕСПЧ по поводу пыток со стороны правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина входит в тройку “лидеров” из 47 стран Совета Европы по количеству проигранных в Европейском суде по правам человека суде (ЕСПЧ) по поводу пыток со стороны правоохранителей. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал начальник Департамента Офиса генпрокурора по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов Юрий Белоусов, передает УНН.
По его словам, за последний год около сотни решений ЕСПЧ принял не в пользу Украины только потому, что такие факты не расследовали.
“То есть суд не может установить — были там пытки или нет, но они точно установили, что Украина не проводила расследования. Этого достаточно, чтобы присудить компенсацию”, — пояснил он.
Индивидуальная выплата пострадавшему может достигать 40-50 тысяч евро, и не было случаев, чтобы государство не оплатило их, отметил начальник Департамента по уголовным производствам о пытках.
К слову, ведомство было создано при Генпрокуратуре около года назад. И за это время подозрений в незаконном применении силы, предъявленных стражам порядка, и направленных в суд дел стало больше, чем в целом за два предыдущих года, сообщил руководитель департамента.
Он также отметил, что дела, которые были проиграны в ЕСПЧ, остаются на особом контроле, департамент обеспечивает, чтобы их расследовали.
“Как мы это делаем — берем решение Европейского суда (по правам человека — ред.), и суд говорит:” Расследование страны было неэффективным, потому что — и по пунктам 1, 2, 3... Не обратили внимание на это, не допросили потерпевшего, не провели экспертизу и т .д.“. И мы берем дело и пишем, что конкретно должны сделать следователи Государственного бюро расследований”, — пояснил Белоусов.
Кроме того, есть около 70 дел на особом контроле Совета Европы, которые не расследовались за годы независимости Украины.
“И наша задача — снять их с контроля, показать, что Украина — цивилизованная страна, и Украина имеет возможность привлечь к ответственности”, — акцентировал начальник Департамента Офиса Генпрокурора по уголовным производствам о пытках.
Как сообщал УНН, в Украине с начала года по делам по фактам пыток сообщили о подозрении 18 правоохранителям.