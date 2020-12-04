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Украина за год проиграла более 300 дел в ЕСПЧ по поводу пыток со стороны правоохранителей

Украина за год проиграла более 300 дел в ЕСПЧ по поводу пыток со стороны правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 9487 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина входит в тройку “лидеров” из 47 стран Совета Европы по количеству проигранных в Европейском суде по правам человека суде (ЕСПЧ) по поводу пыток со стороны правоохранителей. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал начальник Департамента Офиса генпрокурора по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов Юрий Белоусов, передает УНН.

По его словам, за последний год около сотни решений ЕСПЧ принял не в пользу Украины только потому, что такие факты не расследовали.

“То есть суд не может установить — были там пытки или нет, но они точно установили, что Украина не проводила расследования. Этого достаточно, чтобы присудить компенсацию”, — пояснил он.

Индивидуальная выплата пострадавшему может достигать 40-50 тысяч евро, и не было случаев, чтобы государство не оплатило их, отметил начальник Департамента по уголовным производствам о пытках.

К слову, ведомство было создано при Генпрокуратуре около года назад. И за это время подозрений в незаконном применении силы, предъявленных стражам порядка, и направленных в суд дел стало больше, чем в целом за два предыдущих года, сообщил руководитель департамента.

Он также отметил, что дела, которые были проиграны в ЕСПЧ, остаются на особом контроле, департамент обеспечивает, чтобы их расследовали.

“Как мы это делаем — берем решение Европейского суда (по правам человека — ред.), и суд говорит:” Расследование страны было неэффективным, потому что — и по пунктам 1, 2, 3... Не обратили внимание на это, не допросили потерпевшего, не провели экспертизу и т .д.“. И мы берем дело и пишем, что конкретно должны сделать следователи Государственного бюро расследований”, — пояснил Белоусов.

Кроме того, есть около 70 дел на особом контроле Совета Европы, которые не расследовались за годы независимости Украины.

“И наша задача — снять их с контроля, показать, что Украина — цивилизованная страна, и Украина имеет возможность привлечь к ответственности”, — акцентировал начальник Департамента Офиса Генпрокурора по уголовным производствам о пытках.

Как сообщал УНН, в Украине с начала года по делам по фактам пыток сообщили о подозрении 18 правоохранителям.

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