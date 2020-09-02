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В Україні з початку року у справах за фактами катувань повідомили про підозру 18 правоохоронцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. За 8 місяців цього року за вчинення катувань було повідомлено про підозру 18 правоохоронцям, тоді як за весь 2019 рік тільки 2. Про це керівник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Дмитро Літкевич повідомив під час дебатів у рамках засідання Комітету міністрів Ради Європи, присвяченого нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

В Україні з початку року у справах за фактами катувань повідомили про підозру 18 правоохоронцям

За словами Літкевича, у 2020 році вдалося значно активізувати хід розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із застосуванням насильства з боку правоохоронців.

"Зокрема, за 8 місяців цього року за вчинення катувань було повідомлено про підозру 18 правоохоронцям, тоді як за весь 2019 рік тільки 2, за перевищення влади та службових повноважень, поєднане із застосуванням насильства повідомлено про підозру 86 правоохоронцям, за 2019 рік – 44", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, в Україні за 7 місяців 2020 року у кримінальних провадженнях за фактами катувань повідомлено про підозру 13 працівникам правоохоронних органів.

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