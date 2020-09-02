В Україні з початку року у справах за фактами катувань повідомили про підозру 18 правоохоронцям

За словами Літкевича, у 2020 році вдалося значно активізувати хід розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із застосуванням насильства з боку правоохоронців.

"Зокрема, за 8 місяців цього року за вчинення катувань було повідомлено про підозру 18 правоохоронцям, тоді як за весь 2019 рік тільки 2, за перевищення влади та службових повноважень, поєднане із застосуванням насильства повідомлено про підозру 86 правоохоронцям, за 2019 рік – 44", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, в Україні за 7 місяців 2020 року у кримінальних провадженнях за фактами катувань повідомлено про підозру 13 працівникам правоохоронних органів.